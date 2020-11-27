إيناس جوهر تتعرض لوعكة صحية

تداول عدد كبير من محبي وأصدقاء الإذاعية القديرة إيناس جوهر، صورة لها وهي راقدة بأحد المستشفيات بعد تعرضها لوعكة صحية صعبة، متمنيين لها الشفاء العاجل.
وإيناس جوهر صاحبة الجملة الأشهر في تاريخ الإذاعة المصرية والعربية، والتي ظلت لسنوات طويلة ترددها على موجة إذاعة الشرق الأوسط، وهي لرباعية من إحدي رباعيات الشاعر الراحل صلاح جاهين والتي تقول: "غمض عنيك وامشي بخفة ودلع الدنيا هي الشابة وأنت الجدع"، تلك الجملة التى كنا نسمعها كل صباح وقت أن كانت الإذاعة المصرية تعيش أزهى عصورها.
ومن أشهر البرامج التي قدمتها "تسالي، قصة فيلم، الجديد في ورق سليفان، النادي الدولي، ألبوم الذكريات".