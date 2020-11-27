 إيناس جوهر تتعرض لوعكة صحية - بوابة الشروق
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إيناس جوهر تتعرض لوعكة صحية


نشر في: الجمعة 27 نوفمبر 2020 - 12:54 ص | آخر تحديث: الجمعة 27 نوفمبر 2020 - 12:55 ص

تداول عدد كبير من محبي وأصدقاء الإذاعية القديرة إيناس جوهر، صورة لها وهي راقدة بأحد المستشفيات بعد تعرضها لوعكة صحية صعبة، متمنيين لها الشفاء العاجل.

وإيناس ‏جوهر صاحبة الجملة الأشهر في تاريخ الإذاعة المصرية والعربية، والتي ظلت لسنوات طويلة ترددها على موجة إذاعة الشرق الأوسط، وهي لرباعية من إحدي رباعيات الشاعر الراحل ‏صلاح جاهين والتي تقول: "غمض عنيك وامشي بخفة ودلع الدنيا هي الشابة ‏وأنت الجدع"، تلك الجملة التى كنا نسمعها كل صباح وقت أن كانت ‏الإذاعة المصرية تعيش أزهى عصورها.‏

ومن أشهر البرامج التي قدمتها "تسالي، قصة فيلم، الجديد في ورق سليفان، النادي ‏الدولي، ألبوم الذكريات"‎.

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