ــ أبرز معالم أدبه تقاطع السرد التاريخى بالسيرة الذاتية والحكاية الشعبية

برحيل القاص سعيد الكفراوى (1939ــ 2020) تُطوى صفحة ناضرة من صفحات القصة القصيرة المصرية التى أهداها بعضًا من صالحاته الباقيات على الزمن، وحفر لاسمه موقعًا ومكانة متميزيْن؛ بفضل صدقه الفنى، وتفرده الأدبى، وقدرته على اجتراح عالم قريته «كفر حجازى ــ المحلة الكبرى ــ محافظة الغربية)، وتقديم أسطورته الخاصَّة التى صنعت حقيقته الإنسانية، ومجلى إنيَّته الوجودية. وقد استطاع سعيد الكفراوى عبر نصوصه المتعددة: مدينة الموت الجميل (1985)، ستر العورة (1987)، سدرة المنتهى (1992)، بيت للعابرين (1996)، مجرى العيون (1996)، كشك الموسيقى (1997)، دوائر من حنين (1998)، البغدادية (2004)، يا قلبى مين يشتريك (2011)، أن ينزع عن الأسطورة ستر ادعاء الحقيقة التاريخية الكاملة، وأن يضع الماضى نفسه موضع سؤال، بعد أن نحدِّد موقعنا منه، وطرائق إنتاجنا للمعنى فى الحاضر، وعلى نحو يوجِّه الجدل العينى بين أفق التوقع وانصهار التجرِبة. ألم يقلْ لنا بول ريكور: إن الخيال لا يكتمل إلَّا بالحياة، وإن الحياة لا تُفهم إلَّا بالقصص التى نرويها عنها؟ وهنا تتجلى لنا قدرة سعيد الكفراوى على تحويل الواقع ــ يوميًّا كان أو تراثيًّا ــ إلى نسيج تنصهر عبره تجرِبة أكبر ذات طابَع شمولى. لهذا شُغل فى جُلِّ ممارسته الأدبية بعلاقة الآنيَّة بالزمانية، وما ينطوى عليه وجودنا من إمكانٍ تنفتح فيه الذات على تاريخيتها، وعلى مجالى صراعها مع الموت المُحايث لحياتها. (كالعادة فى رحيل رفاقى. أدور فى الحجرة مثل البهاليل، آخذًا نفسى بالصوت. والموت لا يُكفر عن شيء. حضوره مثل جريان الدم فى الشرايين، مثل الغريزة، مثل الحيرة والبحث عن معنى الحياة والموت. نقطعه كنهاية آخرها سؤال منقوش على جبهة مقبرة قديمة أنهكها البلى، وفوات السنين) ــ البغدادية ــ وهنا يتبدى لنا ضربان من ضروب تجلى الزمانية وتجسُّدها. يكمن أولهما فى إشكالية الوجود فى العالم مع الآخرين. ويتراءى لنا ثانيهما فى محاولات الإنسان الدءوب فهم معضلة الأبدية وفكّ شيفرتها، عبر تجرِبتها الطويلة التى قدَّمت إسهامها فيها من خلال مخيالها الجمعى، وما يتراكب داخل وعيها من طبقات تستدعى انصهار أفقى التجربة التاريخية والتوقع؛ لتروى الحياة، ويُعاش السرد. انظرْ إليه وهو يُحاور حيرته وارتباكه بين البشر: (سألتُ نفسى: كيف سأتصرَّف فيما حدث وأنا وحدى فى هذه المدينة الكبيرة؟ قلتُ: أخبرْ بعض الأصدقاء. لكن ماذا يفعل لى هؤلاء وسط انشغالاتهم اليومية التى لا تنتهي؟عدتُ أنشغل بأسئلة لم أصل لإجابات عنها). ثم يُردف قائلًا: (هل الموت راحة لهؤلاء المتعبين فى أرواحهم؟وصعبت عليَّ نرمين التى وافتها منيتها وحيدة. عزَّت على نفسى الأوطان، والرحيل إلى البلاد الغريبة) ــ البغدادية ــ وبذلك يؤسِّس سعيد الكفراوى طريقته الفريدة فى التساؤل والتحاور، صانعًا جسرًا بين تقاليدنا المجسَّدة وفضاء التجرِبة، فى إطار يُعمِّق وعينا بإشكالية اللحظة الحاضرة، وماهية الحقيقة التاريخية التى يقف السرد والزمان عينهما شاهديْن عليهما، محاولًا امتلاك زمن مراوغ، واستعادة الروح من غربتها وهى تطرق باب الحرية الموصد. تقول قصة «يوم بسبعين سنة»: (للمصريين وطن، نصفه من حقيقة، ونصفه من خيال. اعتصر دماغك بدلًا من السنة ألف، فلسوف تستدعى من تواتر الحكايات ما يحفظ للآدمى ذاكرته).. وفى موضع آخر من القصة ذاتها يقول: (الحكى شفاء الروح، وصدى صوت الحكاية فى زمن مكبوس بالهزيمة مثل الجرس). وهنا نعثر على مِفتاح وآلية السرد لديه، فى السياق الفنى، ووفق قوانين تطوره العامة التى تُعيننا على كيفية فهم الجماعة لذاتها، وانفتاحها الرمزى على المستقبل، عبر الدور الوسيط الذى تلعبه الحكاية بين الواقع واليوتوبيا، من خلال حوار متبادل بينهما يملأ الفراغ فى الروح التى توسَّدها الحلم من قبل؛ بما يُزيح النقاب عن العوالم الممكنة المطمورة فى واقعنا الحاضر، وعن الطاقات المصادرة والمقموعة فى حياتنا؛ إذ الحكايات طريقة معينة لمشاركة الآخرين فى الاعتقاد بأن العدالة على وشك القدوم، وأن الناس ستقاتل بضراوة مذهلة فى لحظة بعينها؛ لذا يخشى الطغاة سرد الحكايات التى تُشير بوسيلة ما إلى نهايتهم. لهذا آمن سعيد الكفراوى بأنه لا وجود للإنسان دون حكاية تنبع من تاريخ ثاوٍ فى دراما حياته الاجتماعية، وملكوت مروياته التراثية، بما تمتلكه من مخزون جمعى ثَرّ، وقدرة على صياغة تجرِبة حيَّة للفعل الإنسانى. فتنفتح على احتمالات ووعد وأسئلة تُعين البشر على البحث عن شقوق فى الجدران، وعلى الاستمرارية التى تُمثِّل الكفاح المستمر لضمان أن يحصلوا على حقوقهم، وأن تكون للقاءاتهم تتمة تحدِّد لهم علامات الطريق ووجهتهم المختارة. الأمر الذى حدا براوى قصته إلى أن يقول بثقة: (عندما تمتلئ روحك بكل هذا التراث القديم، سوف تنتبه فجأة إلى أن هذا الجنس من البشر، والذى أطلقوا عليه اسم المصريين، وبالرغم من كل ما جرى له، لا يزال يمتلك وطنًا من الحكمة، يعجّ بالرموز والسحر وجمال الصدق ومعرفة الغيب والنوايا الطيبة، وما زال يُمارس هوايته فى تسخير الزمن، وأنه ويا للعجب ما زال مفتونًا بتوالى دورة الميلاد والموت. فقط تكَّة صغيرة وتعود الأحوال إلى ما كانت عليه). ومن ثمَّ؛ فالحكاية لدى سعيد الكفراوى مرتبطة على نحو جدليّ بذلك الوعى التاريخى الذى يلمّ شتات الأمة فى الزمان والمكان، ويُدمج سيرورتها الطويلة فى حاضرها الذى يفتش عن نهضة تنتشله من ظلمة الانحطاط الحضارى، وتُفضى به إلى زمن الحداثة والتقدم. وهو ما ألحَّ عليه قسطنطين زريق بعد هزيمة 1948، وعبدالعروى إثر هزيمة 1967.لذا عُنيَ بالردّ على دعاة الاستسلام وموت النظريات والمفاهيم وصيرورة التاريخ، قائلًا لهم فى قصته «يوم بسبعين سنة»:(يابنى دماغنا.. من تتكلم عنهم هؤلاء تخصصوا فى صناعة الطواغيت.. يا عم بطِّلْ دَرْدَبَه، وراجعْ ما كتبه مؤرخ من هذا الجنس بأنهم «المصريين» شعب قليل الصبر والجَلَد، وسرعة الخوف من السلطان، ويشتهر أهله بالجبن، حتى قالوا إن كلاب مصر أقلّ جرأة من كلاب غيرها من البلدان). الأمر الذى يُحيلنا إلى مَعْلم من معالم أدب سعيد الكفراوى الذى يتقاطع فيه السرد التاريخى بالسيرة الذاتية بالحكاية الشعبية التى تتناسل فى بنية مفتوحة لا تكتفى بذاتها، بل تنهض على الهدم والبناء، مفسحة الطريق إلى صوغ علاقة جديدة بين المعنى ومعنى المعنى وفق ما ذهب إليه الجرجانى، مع استقلاله النسبى داخل أنا جماعية تحتضن الذوات المختلفة.. فى توازن دقيق بين الخاص والعام، وبين الذات والآخر، فى علاقتهما بحركية الحياة، لذا أنصت فى جُلِّ ما كتب وأبدع إلى أسرار أولياء الله الطيبين، وساق توتة صغيرة تُصغى إلى أنين ساقية، مستسلمًا لأصداء صوت بعيد لامرأة تناديه فى الحلم، خائفًا من حارة سد يسكنها الظلام فلا يكون دليله إلَّا صوت أذان الفجر، لابِدًا بجانب مصطبة من عمر البلد يسمع حكايات المربوطين بسحر أهل الأرض السفلية، مستقبلًا بركة حلول الروح على الأرض، سواء كانت عيالًا أو عجولًا، مسترقًا السمع لحكايات عمه «أحمد عبدالغفار الكفراوى» التى علَّمته معنى زمان الكدح، ووطن الخيال، ومعنى الإحساس بالمقضى والمكتوب، ومعنى الصبر على الشدَّة. ما يُعيدنا إلى مقولات «ولتر بنيامين» فى السرد حين قال: (يشترك الحكّاءون العظام كلهم فى أنهم يصعدون ويهبطون فى درجات تجربتهم كأنهم فى سلم. ذلك أن سلمًا يمتدّ هابطًا حتى باطن الأرض، ويتلاشى صَعِدًا فى الغيوم، هو صورة للتجرِبة الجماعية التى لا تُشكِّل عندها حتى أعمق الصدمات فى تجرِبة أى فرد، أعنى الموت، أى عائق أو حاجز). وسعيد الكفراوى هو واحد من سلالة هؤلاء الحكَّائين الذين شُغلوا دومًا بالبحث عن تلك الآصرة الحميمة والموحِّدة للواقع الاجتماعى، حافرًا فى خرائط الروح الإنسانية، مفتشًا عن طرائق استنطاق المعنى، التى تستدعى بدورها استجابتنا التأويلية، عبر لغة مثقلة بالشعر، ووعى فنى مرهف، يكشفان بنى، ويرتفعان بالحياة إلى ذرى غير مسبوقة.