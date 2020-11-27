 الاستخبارات الكورية الجنوبية: بيونج يانج تنتهج الحيطة والحذر عقب فوز بايدن - بوابة الشروق
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الاستخبارات الكورية الجنوبية: بيونج يانج تنتهج الحيطة والحذر عقب فوز بايدن

(د ب أ)
نشر في: الجمعة 27 نوفمبر 2020 - 1:47 م | آخر تحديث: الجمعة 27 نوفمبر 2020 - 1:47 م
توصلت هيئة الاستخبارات الكورية الجنوبية اليوم الجمعة إلى تقييم مفاده أن كوريا الشمالية تنتهج سياسة "الحيطة والحذر " في أعقاب فوز الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن في الانتخابات الأمريكية.

ونقل كيم بيونج كي، من الحزب الديمقراطي الحاكم وهو أيضا عضو بارز في لجنة الاستخبارات البرلمانية عن هيئة الاستخبارات الوطنية الكورية الجنوبية قولها إن وسائل الإعلام الكورية الشمالية لم تتحدث بعد عن فوز بايدن، حسب شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم.

وهذا بعكس الطريقة التي تحدثت بها وسائل الإعلام الكورية الشمالية عن نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية في غضون عشرة أيام في السابق.

وقال النائب البرلماني إن كوريا الشمالية أصدرت أمرا لبعثاتها الدبلوماسية في الخارج بالامتناع عن استفزاز الولايات المتحدة، محذرة الدبلوماسيين من أنهم سيخضعون للمساءلة إذا حدثت أي مشكلات.

وذكرت هيئة الاستخبارات الكورية الجنوبية أن هذا يعكس قلق بيونج يانج  فيما يتعلق بشأن اضطرارها للبدء في السعي لتحسين العلاقات مع واشنطن

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