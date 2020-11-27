مشروع الإسكان الطموح يهدد كراتشى الباكستانية بالأعاصير العاتية

تقبع جزيرة بندول على مسافة قصيرة، تقطع بالقوارب من كراتشى الباكستانية، ولا يقطن الجزيرة وغابات المانجروف خاصتها، سوى بعض الإبل التى تستطيع التغذى على المانجروف، ولكن دور الجزيرة أكبر من ذلك، إذ يعمل النبات كحاجز طبيعى بين الأعاصير وكراتشى وما طرأ على ذلك النظام، هو المشروع السكنى المقترح من قبل رئيس الوزراء عمران خان، والذي يتطلب إزالة المانجروف وترك كراتشى عرضة للأعاصير.
يقول مهندس التخطيط العمراني عريف بلاجامى لفرانس برس، إن الحفاظ على بندول حفاظا على كراتشى ذاتها، مضيفا أن بندول أيضا عرضة للفيضان ما يجعلها مكان غير مناسب لمشروع سكنى مستقبلى.
يوضح مرتضى وهاب متحدث ولاية السند حث تقع الجزيرة، أن عمران خان يناقض نفسه ومشروع ال10 مليارات شجرة جديدة والتوقف عن استخدام الفحم كمصدر للطاقة إذ يعامل البيئة السندية كأنها ليست ببيئة بقية الأراضى الباكستانية، مضيفا أن المانجروف من الأساسيات التى يرتبط بها أهل المنطقة.
ويقول راب نواز من صندوق حماية الحياة البرية العالمية، إن المانجروف يعمل كملاذ آمن لتكاثر الدلافين والسلاحف ببحر العرب كما تحمى الغابات الباكستانية من الأعاصير.
وتطالب ماهرة عمر مصورة أفلام عن الطبيعة، الحكومة بترك الطبيعة وشأنها وترك متنفس للأهالى بعيدا عن تلوث العمران والمدن.
يذكر أن المانجروف فى جزيرة بندول يعمل على تنقية المياه المحيطة بها من تلوث البلاستيك ومياه الصرف وتركها آمنة للحياة البرية.
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