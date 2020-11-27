مشروع الإسكان الطموح يهدد كراتشى الباكستانية بالأعاصير العاتية

وزيرة الهجرة: لا بد من الحفاظ على نجاح الدولة في وقف مراكب الموت

المنيا تستقبل أول فوج سياحي من البرازيل منذ استئناف حركة السياحة الوافدة لمصر

مصر للطيران تبحث تداعيات كورونا مع الاتحاد العربي للنقل الجوي

الرئيس السيسي يوجه بالبدء الفوري في إنشاء التجمع السكني أهالينا٣