التحقيق مع 26 جنديا ألمانيا على خلفية أنشطة يمينية محتملة

يحقق الجيش الألماني "بوندسفير" مع عدد من جنود اللواء التاسع مدرعات على خلفية الاشتباه في سوء سلوكهم سياسيا بدوافع يمينية متطرفة.



وجاء في إحاطة قدمتها وزارة الدفاع إلى البرلمان أعدها قادة هؤلاء الجنود أن المجموعة هي مجموعة دردشة من 16 صف ضابط و10 من ضباط مختلفي الرتب.



وجاء في الإحاطة أنهم تبادلوا آراء حول تمجيد العنف والمواد الإباحية والتطرف اليميني ومعاداة السامية.



وحصلت وكالة الأنباء الالمانية (د. ب. أ) على نسخة من الإحاطة المذكورة.



وجاء في الإحاطة أنه بعد العلم بهذه الوقائع مباشرة بدأ قادة الجنود في التحقيقات التأديبية اللازمة.



وشارك في هذه التحقيقات مكاتب الانضباط والادعاء العسكري وجهاز الشرطة العسكرية.



وحتى الآن تم حظر ارتداء الزي الرسمي على ثلاثة من الجنود ومنعهم من ممارسة المهام العسكرية.



وجاء في الإحاطة أيضا أن العديد من هؤلاء يشتبه في انتمائهم إلى كتيبة الإمداد 141 ومقرها نويشتات أم روبنبيرجه في ولاية سكسونيا السفلى.