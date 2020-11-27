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رئيس الفجيرة الإماراتي: مارادونا ترك بصمة مضيئة وكبيرة في النادي

د ب أ
نشر في: الجمعة 27 نوفمبر 2020 - 2:45 م | آخر تحديث: الجمعة 27 نوفمبر 2020 - 2:45 م

قال ناصر اليماحي، رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة الإماراتي، إن أسطورة الكرة الأرجنتيني الراحل دييجو مارادونا ترك "بصمة مضيئة وكبيرة في الكرة الإماراتية بشكل عام وفي نادي الفجيرة على وجه الخصوص"، بعد أن عاش معه موسما حافلا في مختلف الجوانب الرياضية.

وأضاف اليماحي في تصريحات لصحيفة "الإمارات اليوم" نشرتها اليوم الجمعة :"وفاته حدث محزن لجميع الرياضيين في العالم."

وتابع :"الجمهور كان يسمع عن اسم مارادونا أو يقرأ عنه في الصحف والإعلام عموما، لكنه لم يلتق به، وهو ما ساهم بحضور الجمهور من كل مكان لمشاهدة الأسطورة مارادونا حين حضر لتدريب الفجيرة."

وأضاف :"كان مارادونا أسطورة من أساطير كرة القدم المميزة عالميا، وبهذه المناسبة نعزي الأسرة الرياضية في العالم وأنفسنا لرحيل نجم كبير"، وأكد أن الإنسانية والبساطة التي كان يتمتع بها مارادونا جعلته على علاقة طيبة وجميلة مع الجميع.


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