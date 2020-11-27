ألمانيا تخطط لدعم الصحافة بقيمة 180 مليون يورو في ميزانية 2021

يعتزم الائتلاف الحاكم الألماني دعم الناشرين الصحفيين في التحول الرقمي بدعم حكومي يبلغ قيمته 180 مليون يورو العام المقبل.



كان ذلك نتيجة المداولات النهائية للجنة شؤون الموازنة في البرلمان الألماني "بوندستاج" في برلين، والتي استمرت حتى وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة.



وبحسب خطة الموازنة سيذهب الدعم إلى صحف الاشتراك (حوالي 59 بالمئة)، المجلات (حوالي 11 بالمئة) وصحف دعائية (حوالي 30 بالمئة) وذلك حال احتوائها على مضمون صحفي بنسبة لا تقل عن 30%. ويتعين أن تثبت دور النشر ضخها استثمارات في الرقمنة للحصول على هذا الدعم.