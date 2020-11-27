 كلوب: كان علينا منح مارادونا الاحترام الذي يستحقه وهو على قيد الحياة - بوابة الشروق
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كلوب: كان علينا منح مارادونا الاحترام الذي يستحقه وهو على قيد الحياة

محمد ثابت
نشر في: الجمعة 27 نوفمبر 2020 - 2:47 م | آخر تحديث: الجمعة 27 نوفمبر 2020 - 2:48 م

انتقد يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، تصرفات المعجبين تجاه الاسطورة الأرجنتينية ديجو مارادونا، الذي وافته المنية الأربعاء الماضي، عن عمر ناهز الـ60 عامًا.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة برايتون غدًا السبت بالبريميرليج، عن مارادونا:" إنه الأفضل خلال حياتي، ربما ليس الأن، فلقد رأيت كريستيانو رونالدو وميسي الأن، ولكن خلال مسيرتي كان اللاعب المتميز".

وأضاف:" تظهر حياته كم هو لطيف عندما تكون لاعبًا من الطراز العالمي ومدى صعوبة ذلك أيضًا، إنه شخصية رائعة".

وأوضح:" التقيت به ذات مرة وكان الأمر بالنسبة للاعب في مستواي مثل مقابلة البابا".

وأتم:" يمكنك رؤية ردود الفعل في جميع أنحاء العالم على نبأ وفاته، كان بإمكاننا مساعدته لو أظهرنا له الاحترام الذي يستحقه وهو على قيد الحياة بدلًا من صور السيلفي".


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