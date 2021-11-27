مقتل 3 محتجين واعتقال العشرات في "احتجاجات المياه" بإيران

قُتل ثلاثة محتجين في محافظة أصفهان وسط إيران، واعتقل العشرات خلال "احتجاجات المياه" التي تشهدها مناطق واسعة جنوب غرب ووسط البلاد.

وقالت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، في بيان، إنّ 3 متظاهرين نقلوا إلى الطب الشرعي بمحافظة أصفهان، مشيرة إلى توقيف نحو 120 شخصًا.

يأتي هذا فيما أفادت جامعة أصفهان الحكومية بأنّ مصابين اثنين حالتهم خطرة.

وتشهد عدة مدن جنوب غرب ووسط إيران احتجاجات واسعة ضد نقص المياه، وسط اتهامات للمسؤولين بسرقتها ونقلها إلى مدن أخرى من أجل رفد مشاريع يعود بعضها للحرس الثوري.

وأصفهان، ثالث أكبر مدينة في إيران، احتجاجات على نقص المياه في نهر " زاينده رود"، أكبر نهر في المنطقة والذي يواجه جفافا يهدد السكان المحليين.

وتواصلت الاحتجاجات في محافظة جهارمحال وبختياري، اعتراضًا على أزمة المياه التي تتفاقم مع قيام السلطات بنقل المياه إلى المحافظات الأخرى.