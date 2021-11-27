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أعداد جريدة الشروق
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الإمارات تنتهي من تطعيم جميع مواطنيها بالجرعة الأولى من لقاح كورونا

أحمد علاء
نشر في: السبت 27 نوفمبر 2021 - 11:39 ص | آخر تحديث: السبت 27 نوفمبر 2021 - 11:39 ص

أعلنت الإمارات، اليوم السبت، أنّها أعطت على الأقل جرعة واحدة من اللقاح ضد فيروس كورونا لجميع السكان فيها.

ونقلت وسائل إعلام إماراتية عن وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية قولها إنّها قدّمت 19 ألفا و694 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وبذلك، يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى أمس الجمعة، 21 مليونًا و802 ألف و32 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 22 ألفًا و44 جرعة لكل 100 شخص، وبنسبة 100% لمتلقي الجرعة الأولى، ونسبة 90.18% لمتلقي جرعتين من إجمالي السكان في دولة الإمارات.

في سياق متصل، قررت سلطات الإمارات تعليق دخول المسافرين القادمين من سبع دول إفريقية، بينها جمهورية جنوب إفريقيا، في ظل مخاوف من السلالة الجديدة لفيروس كورونا "أوميكرون" المكتشفة مؤخرا في جنوب إفريقيا.

وأمس الجمعة، أعلنت وزارة الصحة الإماراتية تسجيل 77 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ولم يتم تسجيل أية حالات وفاة جديدة بـ"كوفيد-19"، وتم تسجيل 88 حالة شفاء جديدة من هذا الفيروس التاجي.

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