باهيا يستعيد مذاق الانتصارات في الدوري البرازيلي

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استعاد فريق باهيا مذاق الانتصار بعد هزيمتين وتعادل، حيث تغلب على جريميو 3 / 1 مساء الجمعة (صباح السبت بتوقيت جرينيتش) ضمن منافسات المرحلة السادسة والثلاثين من الدوري البرازيلي لكرة القدم.

وأنهى باهيا الشوط الأول من المباراة متقدما بهدفين، سجلهما ماتيوس سانتوس وراي ناسيمنتو في الدقيقتين 13 و18 .

وفي الشوط الثاني، رد جريميو بهدف سجله تياجو سانتوس في الدقيقة 62 ثم اختتم دانيال سامبايو سيمويس التسجيل بالهدف الثالث لباهيا في الدقيقة 85 .

ورفع باهيا رصيده بذلك إلى 40 نقطة في المركز السابع عشر وتتبقى له مباراة مؤجلة، بينما تجمد رصيد جريميو عند 36 نقطة في المركز الثامن عشر.