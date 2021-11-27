مستشفى بولاية أيوا الأمريكية يعطى جرعات خاطئة من لقاح كوفيد للأطفال

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اعترف مستشفى بولاية أيوا الأمريكية بإعطاء جرعات خاطئة من لقاح كوفيد-19 لأكثر من 100 طفل.

وأشار مستشفى "ميرسي وان"، في بيان، إلى إعطاء 20 ميكروجراما من لقاح فايزر لأطفال تقل أعمارهم عن 12 عاما في إحدى فعاليات التطعيم الجماعي، حسبما ذكرت صحيفة "دي موين ريجستر".

وكان من المفترض أن يحصل الأطفال على 10 ميكروجرامات فقط وذلك خلال الفعالية التي أقيمت في "أوربالندال" على بعد نحو 13 ميلا شمال غرب دي موين.

ومن الممكن أن تتسبب الجرعة الخاطئة- التي لا تزال أقل من الجرعة التي يتم إعطاؤها للبالغين وهي 30 ميكروجراما- في تعرض الأطفال لآثار جانبية أكثر حدة.

ومن بين الآثار الجانبية التهاب الذراع وارتفاع بسيط في درجة الحرارة وشعور بالتعب وصداع.

وذكرت الصحيفة أن المستشفى "يقوم باتخاذ إجراءات لضمان عدم حدوث أي خطأ مشابه مجددا".