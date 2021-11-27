طالبو اللجوء في ليسبوس وخيوس يقضون الشتاء في مخيمات مؤقتة

يواجه طالبو اللجوء في جزيرتي ليسبوس وخيوس اليونانيتين عقبة للانتقال إلى مخيمات جديدة جديدة تم وعدهم بها قبل بدء موسم الشتاء تتمثل في عدم انطلاق أعمال البناء في المنشأتين.

وبهذا سوف يواصل نحو 2550 مهاجرا ينتظرون النظر في طلبات لجوءهم، العيش في الجزيرتين في خيام وحاويات شحن.

وأكدت المفوضة الأوروبية، أن أعمال البناء لم تبدأ في المخيمين المقرر تشييدهما وأن إجراءات العطاء مازالت جارية.

وفيما يقترب الشتاء، يعد الوضع مأساويا خاصة في ليسبوس حيث يواصل نحو 2200 مهاجر العيش في مخيم كارا تيب المؤقت الذي أقيم بعدما دمر حريق على نحو شبه كامل مخيم الاستقبال سيء السمعة موريا قبل عام.

وتمنع دعاوى قضائية أقامتها السلطات في الجزرتين، انطلاق أعمال البناء في الحالتين، حيث من الضروري صدور حكم من أعلى محكمة إدارية يونانية قبل إمكانية الشروع في أي شيء.

وكان وزير الهجرة اليوناني نوتيس ميتاراكيس، قد تعهد بأن أحدا لن يضطر لقضاء الشتاء في خيام.

وقال: "إحلال كل الخيام بحاويات ووحدات سكن جاري ومن المتوقع أن ينتهي بعد فترة قصيرة".