منظمة إغاثة تونسية: إنقاذ 487 مهاجرا انطلقوا من سواحل زوارة الليبية

أعلن مسؤول في منظمة الهلال الأحمر للإغاثة في تونس اليوم السبت عن إنقاذ 487 مهاجرا كانوا في طريقهم إلى السواحل الإيطالية قبل أن يتعطل مركبهم في عرض البحر ليلة الجمعة/السبت.

وقال رئيس فرع المنظمة بولاية مدنين جنوب تونس المنجي سليم لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن المركب كان قد انطلق من سواحل مدينة زوارة الليبية، لكنه تعطل قرب السواحل الجنوبية لتونس، حيث تدخلت قوات الحرس البحري والحماية المدنية لإنقاذ المهاجرين.

وأشار سليم إلى أن من بين المهاجرين 13 امرأة و93 من الأطفال حديثي الولادة.

ويمثل المصريون أبرز المهاجرين على المركب بعدد 162 مهاجرا بجانب 104 من بنجلاديش و81 من سورية و78 من المغرب فيما توزعت باقي الجنسيات بين دول أفريقيا جنوب الصحراء ودول آسيوية.

وأضاف سليم أن وحدات الانقاذ اقتادت المهاجرين إلى ميناء الكتف بمدينة بن قردان التابعة لولاية مدنين حيث يتكفل الهلال الأحمر بإيوائهم في خيام تم نصبها في الميناء.

واختتم سليم قائلا: "نواجه مشكلة حقيقية في إيجاد مراكز إيواء لاستيعاب هذا العدد الكبير".