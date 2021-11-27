الصحة: توجيهات بسرعة الانتهاء من الأبحاث المتعلقة بمتحور كورونا الجديد

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن الوزارة تتابع البيانات الواردة من جنوب إفريقيا وبوتسوانا بشأن تزايد حالات الإصابة مرتبط بتحور في فيروس كورونا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد"، مساء الجمعة، أنّ الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان وجه بسرعة الانتهاء من الأبحاث المتعلقة بالمتحور الجديد لفيروس كورونا.

وكشف أنّه تم رفع درجة الاستعداد في الموانئ الجوية والبحرية للقادمين من الدول التي ظهر بها المتحور الجديد لفيروس كورونا ضمن الإجراءات المتبعة لمحاربة المتحور الجديد.

وأوضح أنّ اللجان العلمية والخبراء والباحثين بالوزارة والجامعات ومراكز الأبحاث المصرية يقومون بدراسة جميع البيانات الأولية المتعلقة بهذا التحور .

وأمس الجمعة، صرّح السفير نادر سعد المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، بأنّ اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا قررت ايقاف الطيران المباشر من وإلى جنوب إفريقيا.

جاء ذلك بناء على خلفية ما أعلنته منظمة الصحة العالمية عصر اليوم، بشأن المتحور الجديد لفيروس كورونا، والذى أطلق عليه "أوميكرون"، واعتبرت هذا المتحور من الضرورى أخذ الإجراءات الاحتياطية تجاهه.

وأشار سعد، إلى أن هناك عددا من الدول المستهدفة بقائمة من الإجراءات، وتتضمن هذه الدول جنوب إفريقيا، وليسوتو، وبوتسوانا، وزيمبابوي، وموزمبيق، وناميبيا، واسواتيني، حيث من المقرر للقادمين من تلك الدول عن طريق الرحلات غير المباشرة (ترانزيت) ويمثل قدومهم إلى مطار القاهرة (ترانزيت) في طريقهم إلى دول أخرى، حيث سيتم إجراء اختبار فحص الحامض النووي السريع، وحال ظهور أي حالة ايجابية تمنع من صعود الطائرة التالية، ويعود الراكب على نفس الطائرة القادم عليها، بينما للقادمين من تلك الدول عن طريق الطيران غير المباشر (ترانزيت) وتمثل القاهرة وجهتهم النهائية، فسوف يتم عمل اختبار فحص الحامض النووي السريع، وحال إيجابية التحليل يعود الراكب على نفس الطائرة القادم عليها، أما حال سلبية الاختبار فيقوم بعمل حجر ذاتي منزلي لمدة 7 أيام، ويتم عمل اختبار pcr في نهاية مدة الحجر، كما يستمر متابعته لمدة سبعة أيام أخرى عن طريق فريق الحجر الصحي حتى نهاية المدة القصوى لفترة حضانة الفيروس.