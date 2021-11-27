 وزير الصحة الألماني يدعو لإطلاق «نوبة إيقاظ» لمن لم يتلقوا التطعيم - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير الصحة الألماني يدعو لإطلاق «نوبة إيقاظ» لمن لم يتلقوا التطعيم

د ب أ
نشر في: السبت 27 نوفمبر 2021 - 7:21 م | آخر تحديث: السبت 27 نوفمبر 2021 - 7:21 م

وصف وزير الصحة الألماني لتسيير الأعمال، ينس شبان، مرة أخرى الوضع الحالي لكورونا في ألمانيا بأنه وضع صعب للغاية.

وقال "شبان"، اليوم السبت في برلين، خلال حوار افتراضي مع المواطنين: "على المرء أن يتخيل ما يعنيه أن تنقل القوات الجوية المرضى من عيادة إلى أخرى– ومن المأمول أن يصدر للكثير من المواطنين نوبة إيقاظ للحصول على التطعيمات".

وكان سلاح الجو الألماني شارك أمس الجمعة في نقل مرضى العناية المركزة لكورونا داخل ألمانيا لأول مرة.

وتحدث شبان عن حالة الوباء التي صارت أكثر صعوبة من أي وقت مضى، ومع ذلك فهناك ديناميكية جديدة في إعطاء التطعيمات، مشيرا إلى إعطاء 450 ألف لقاح أول جرعة في الأسبوع  الماضي رغم أن هذا لا يكفي إلى حد بعيد كما أوضح.

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