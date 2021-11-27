القوى العاملة: استكمال مقابلات راغبي الحصول على المنح التدريبية المجانية بمجال تكنولوجيا المعلومات

وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان، في بيان اليوم السبت، إنه تم البدء في البرامج التدريبية لـ 30 مدربا من أصل 120 مستهدفا لتدريب 5000 شاب خلال عامين على البرامج المتخصصة (Artificial Intelligence - BIG Data - Cloud computing - Routing And Switching - Security Training).وأضاف أن الشركة ستمنح في غضون ذلك 1000 قسيمة مجانية لدخول اختبار الحصول على الشهادة الدولية المعتمدة لدعم أفضل المتدربين، مؤكدا أنه على الراغبين في الالتحاق بهذه البرامج تسجيل بياناتهم عن طريق الرابط:وأوضح، أن هذا التدريب يأتي تنفيذاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين الوزارة والشركة بشأن تدعيم رؤية مصر للتحول الرقمي.وأكد أن شركة "هواوي مصر" من خلال برنامجها الرائد في تدريب القدرات الشابة تحت مسمى "بنك المواهب في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات"، تسعى لسد الفجوة بين توفير المهندسين الموهوبين والطلب السريع لمتطلبات وظائف تكنولوجيا المعلومات بهدف الدفع بطاقات بشرية قادرة على مواكبة التطور التكنولوجي لسوق العمل المصري والعالمي.ولفت إلى أن الوزارة بصدد عقد العديد من البروتوكولات ومذكرات التفاهم مع بعض الشركات العالمية المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات لاستهداف تدريب ما يقرب من 40 ألف خريج.