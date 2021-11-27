شركات السياحة الدينية تنظم رحلات إلى دبى بعد توقف موسم العمرة

اتجهت شركات السياحة الدينية للبحث عن بدائل جديدة لجلب إيرادات تسدد التزاماتها المالية وذلك بإنشاء تكتلات فيما بينهم والعمل فى مجال السياحة الخارجية، وكذلك تنشيط العمل فى السياحة الداخلية التى أصبحت هدفا أساسيا لمعظم شركات السياحة خلال الفترة الاخيرة خاصة وقت الازمات.

يأتى ذلك بعد أن دخلت رحلات موسم العمرة خلال العام الحالى بالنسبة للمواطنين المصريين فى نفق مظلم نتيجة تداعيات استمرار انتشار جائحة كورونا واستمرار قرار المملكة بتعليق الرحلات من عدد من الدول من بينها مصر.. حيث حسمت جهات حكومية الأمر بالنسبة لرحلات العمرة بأن الفترة المتبقية من العام الحالى لن تشهد أى جديد فى ملف العمرة بالنسبة للمصريين وأنه لن يتم الاعلان عن ذلك رسميا خاصة أن هناك أولويات أخرى أمام الحكومة تحظى باهتمام المواطن المصرى ليس من بينها استئناف رحلات العمرة فى الوقت الحالى.

وأعلنت بعض شركات السياحة المصرية عن تنظيم رحلات لدبى فى أعياد الكريسماس ورأس السنة 2022 وزيارة إكسبو دبى 2020 من خلال برنامج سياحى واحد.

وناشدت شركات السياحة المواطنين الراغبين فى السفر لدبى لقضاء أعياد الكريسماس ورأس السنة الميلادية الاسراع بالحجز فى أقرب فرصة خاصة أن الأماكن محدودة والاستفادة من العروض المقدمة من الشركات سواء فى الحصول على التأشيرة وتذاكر الطيران بتخفيضات مميزة أو تنظيم البرنامج ككل.

وقال أسامة السيسى عضو الاتحاد المصرى للغرف السياحية أن عددا كبيرا من شركات السياحة خاصة العاملة فى مجال السياحة الدينية «الحج والعمرة بدأوا فعليا البحث عن بدائل جديدة للدخل وجلب ايرادات لسداد التزاماتها من إيجارات شهرية وفواتير الكهرباء والمياه والانترنت ومرتبات العاملين من خلال تنظيم رحلات لدبى لقضاء أعياد رأس السنة وزيارة اكسبو دبى وكذلك رحلات اخرى لتشجيع المنتخب فى كأس العرب بقطر».

واشار السيسى إلى أن شركات السياحة تواصل تسويق برامجها على مواقع التواصل الاجتماعى وفى النقابات والهيئات الحكومية لجذب أكبر عدد من الراغبين فى السفر لدبى خلال هذه الفترة والاستمتاع بالمقومات السياحية المتميزة بإمارة دبى.. لافتا إلى ان الاجراءات المطلوبة لسفر المصريين هى وجود جواز سفر سار لمدة عام على الأقل، فضلا عن صورة شخصية بخلفية بيضاء لاستخراج التأشيرة وكشف حساب بنكى سارى التعامل عليه، إضافة إلى الحصول على التطعيم الخاص بكورونا.

وأضاف أن بعض الشركات أعلنت عن رحلات للسفر لدول الاتحاد الأوروبى خلال أعياد رأس السنة ووضعت عدة اختيارات للراغبين فى الاستمتاع بهذه الرحلات منها رحلات باريس ٧ ليال بسعر ١٥٧٥٠جنيه ورحله الاحلام ٣ دول اتحاد اوروبى فى ٨ أيام باريس ٤ ليال، ثم بلجيكا يوم ثم أمستردام ٤ ليال السعر ٢١٩٠٠جنيه، وأخيرا رحله السندباد ٤ دول فى ١٥ يوما تشمل باريس وبلجيكا وألمانيا وامستردام هذه الرحة من مطار الغردقه على طائرات الشارتر فقط بسعر ٢٧٥٠٠جنيه.. مؤكدة أنها ستساعد الرغبين فى السفر فى الحصول على استخراج التأشيرة.

وقال وجيه القطان عضو غرفة شركات السياحة إن العديد من شركات السياحة المصرية بدأت فى تسويق برامجها لتشجيع المنتخب المصرى خلال مشاركته ببطولة العرب للمنتخبات التى ستقام بقطر خلال الفترة من 30 نوفمبر الجارى وحتى 18 ديسمبر المقبل.. مشيرا إلى ان أسعار البرامج بالنسبة لحضور المشجعين لمباريات مصر خلال دورى المجموعات فقط تبدأ من 10 آلاف جنيه بالنسبة للبرنامج الذى يشمل تأشيرة الدخول لقطر وتذاكر الطائرة ذهاب وعودة فيما يبدأ سعر البرنامج الذى يشمل إضافة إلى تذكرة السفر والتأشيرة الاقامة بالفندق شامل الافطار، فضلا عن تذاكر المباريات من 18 ألف جنيه.

وأشار القطان إلى ان أسعار البرامج قابلة للزيادة حال وصول المنتخب لأدوار متقدمة حيث سيتم زيادة الايام التى سيقضيها المشجعون بالفنادق وقيمة تذاكر المباريات، كما سيرتفع سعر البرنامج أيضا حال تم تطبيق قرارات وزارة الصحة القطرية والخاصة بتطبيق قواعد الحجر الصحى بالنسبة للمصريين وهى قضاء فترة حجر صحى بأحد الفنادق القطرية لمدة يومين بالنسبة للحاصلين على التطعيم فور الوصول لقطر.

وأوضح القطان ان الاجراءات المطلوبة لسفر المصريين لتشجيع مصر بالبطولة هى وجود جواز سفر سار لمدة عام على الأقل، فضلا عن صورة شخصية بخلفية بيضاء لاستخراج التأشيرة إضافة إلى الحصول على التطعيم الخاص بكورونا واجراء تحليل «pcr» الخاص بكورونا قبل السفر بـ 72 ساعة على ان يكون بنتيجة سلبية.

كشف عضو غرفة شركات السياحة أن عددا كبيرا من أصحاب شركات السياحة العاملة فى مجال السياحة الدينية «الحج والعمرة» تعيش مأساة حققت وأصبحت غير قادرة على سداد مستحقات الضرائب والكهرباء والمرتبات بعد أن انعدمت إيراداتها ووأصبحت صفرية خلال أكثر من 18 شهرا أى منذ فبراير 2020 بسبب انتشار جائحة كورونا والتوقف التام لنشاط هذه الشركات بعد قرار المملكة العربية السعودية بإيقاف رحلات العمرة لعامين متتاليين وكذلك موسم الحج أيضا. وناشد السلطات السعودية بفتح حركة الطيران بين مصر والسعودية بشكلها الطبيعى لما كانت عليه قبل جائحة كورونا فى ظل تطعيم غالبية المواطنين السعوديين بالأمصال المضادة لكورونا، فضلا عن حصول أكثر من 40 مليون مصرى حتى الآن على التطعيمات الخاصة بكورونا والسيطرة شبه التامة على الوباء محليا وعالميا.



