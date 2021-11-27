محمد جاد يفوز بعضوية لجنة التسويق فى الاتحاد الدولى للخماسى الحديث

فاز محمد حمدى جاد عضو اتحاد التايكوندو السابق بعضوية لجنة التسويق بالاتحاد الدولى للخماسى الحديث.. وذلك خلال الانتخابات التي أقيمت اليوم في كونجرس الاتحاد الدولي للخماسي عبر الانترنت والمقامة خلال الفترة من 27 حتي 28 من شهر نوفمبر الجارى.

وحصل جاد على 39 صوتاً بنسبة 51,32% من إجمالى الأصوات كما فاز بذات المنصب كل من : بارى تومبكينز من كندا بـ 52 صوتًا و اندرى كوزمناوف من بلغاريا بـ42 صوتًا والسيدة آنا لويزا ألميدا من البرازيل بـ42 صوتًا.

يذكر ان المهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث والأمين العام للجنة الأولمبية المصرية كان قد فاز ايضا فى الانتخابات بمنصب نائب رئيس الاتحاد الدولي بعد حصوله على 53 صوتا بنسبة 67.09% من إجمالي الأصوات.

الجدير بالذكر أن مصر قد حققت نجاحا كبيرا فى منافسات الخماسى الحديث مؤخرا بعد التتويج ميدالية أوليمبية في طوكيو 2020 عن طريق اللاعب أحمد الجندي الذي حصل على الفضية, وتعد هذه أول ميدالية أوليمبية في رياضة الخماسي الحديث للاعب مصري وعربي وافريقي.