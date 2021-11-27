الأردن يفرج عن نشطاء أوقفوا في احتجاجات على اتفاقية إسرائيلية - إماراتية

أعلن محافظ العاصمة الأردنية عمّان ياسر العدوان، اليوم السبت، الإفراج عن الموقوفين على خلفية الاحتجاجات على الاتفاقية مع إسرائيل والإمارات، بخصوص الماء والطاقة.

وقال العدوان في تصريحات إعلامية، إنّ عدد الموقوفين المفرج عنهم بلغ 16 شخصا.

وشهدت العاصمة الأردنية، أمس الجمعة، احتجاجات ضمت آلاف المواطنيين الرافضين للاتفاقية الموقعة مؤخرا بين الأردن وإسرائيل والإمارات.

والاتفاقية الجديدة الموقعة بين عمان وتل أبيب وأبو ظبي هي أكبر اتفاقية تعاون على الإطلاق بين هذه البلدان، حيث تم الإعلان عنها في معرض "دبي إكسبو" في 22 نوفمبر، بحضور مبعوث المناخ الأمريكي، جون كيري.

ووفقا للاتفاقية، ستشتري إسرائيل الطاقة الشمسية من منشأة مقرها الأردن تبنيها شركة إماراتية، وسيشتري الأردن المياه من موقع تحلية إسرائيلي سيتم بناؤه على ساحل البحر الأبيض المتوسط".

ويوم الأربعاء الماضي، نظم طلبة الجامعة الأردنية وقفة احتجاجية أمام مبنى رئاسة الجامعة، وذلك احتجاجا على اتفاقية المياه، ورفضا لاعتقال زملائهم الطلبة وتوقيفهم إداريا.

وقال الطلبة إنّ المحافظ قرر توقيف زملائهم 14 يوما بعد اعتقالهم أثناء مشاركتهم باعتصام قرب دوار الداخلية، حيث كان الطلبة يحتجون على اتفاقية (المياه مقابل الكهرباء).