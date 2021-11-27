الرئيس الألماني يلغي زيارة إلى منطقة الخليج بسبب تطورات كورونا في بلاده

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ألغى الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير بصورة عاجلة رحلة كان مقررا لها مدة ثلاثة أيام إلى منطقة الخليج بسبب تطور جائحة كورونا في بلده ألمانيا.

وكان الرئيس يعتزم بدء الرحلة من الإمارات العربية المتحدة مع زوجته إلكه بودنبندر يوم غد الأحد.

وكان من المقرر أن يقوما برحلة إلى قطر يوم الأربعاء المقبل.

وجاء في بيان لمكتب الرئيس اليوم السبت أن إلغاء شتاينماير للزيارة جاء كرد فعل على التطورات التي حدثت في بلاده خلال الـ 24 ساعة الماضية، في إشارة إلى ظهور سلالة فيروس كورونا الجديدة أوميكورن.

كذلك أسهم نداء الأكاديمية الوطنية الألمانية للعلوم "ليوبولدينا" بوضع قيود شاملة وفورية على التواصل في ضوء انتشار العدوى بصورة ديناميكية في اتخاذ الرئيس قرارا بإلغاء الزيارة.