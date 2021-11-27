الكشف على 2074 مواطنا في قافلة طبية مجانية بدمياط

نظمت مديرية الصحة بدمياط، قافلة طبية في قرية التوفيقية، التابعة لمركز كفر سعد، يومي الجمعة والسبت، ضمن جهود المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين، تحت رعاية وزير الصحة، والدكتورة منال عوض محافظة دمياط.

وقال الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط، إن القافلة تضمنت عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعملا وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان، وتلقيح كبار السن بلقاح فيرس كورونا، بعد التسجيل على الموقع، وتذليل جميع العقبات أمامهم، وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا.

وأشار الدكتور محمد الغباشي، مدير إدارة القوافل الطبية المتنقلة بدمياط، إلى توقيع الكشف الطبي على 2075 مواطنًا، بالإضافة إلى تحويل 59 حالة لتلقي العلاج بالمستشفيات، وإنهاء إجراءات إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لـ18 حالة، بالإضافة إلى إجراء 508 تحليلات معملية، و37 أشعة عادية، و90 للموجات الصوتية، بالإضافة إلى عيادة، بالإضافة إلى صيدلية لصرف العلاج بالمجان، كما تم تنفيذ عدد من الندوات التثقيفية.