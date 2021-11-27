الصحة: 80% إلى 90% من إصابات كورونا في مصر لمتحور دلتا

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الصحة، أن منع دخول متحور «أوميكرون» كورونا بنسبة 100% إلى مصر خبر علمي غير دقيق، مشيرًا إلى أن «من يتصور أنه محمي من التحورات بنسبة 100% شخص واهم».

وأضاف عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أن إجراءات الدول تستهدف زيادة الفترة الزمنية حتى الوصول إلى معلومات أكثر عن أي متحور مكتشف، مؤكدًا أن الوزارة تتابع التسلسل الجيني للفيروس بشكل دوري على مستوى محافظات مصر.

وأشار إلى أن ما يتراوح بين 80% إلى 90% من الحالات الإيجابية في مصر إصابات بمتحور «دلتا»، مؤكدًا في الوقت نفسه أن الوزارة لم ترصد حتى اللحظة تغيرًا ملحوظًا في الشكل الوبائي لـ«كوفيد - 19» في الدولة.

وناشد القائم بأعمال وزير الصحة، المواطنين الحفاظ على صحتهم والحصول على اللقاحات والالتزام بالإجراءات الاحترازية؛ لحين ظهور معلومات أكثر عن «أوميكرون» ومعرفة طريقة التعامل معه.