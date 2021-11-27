 أشرف سليمان يفوز بعضوية تحت السن في نادي الترسانة - بوابة الشروق
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أشرف سليمان يفوز بعضوية تحت السن في نادي الترسانة

شريف أبوحمد
نشر في: السبت 27 نوفمبر 2021 - 1:24 ص | آخر تحديث: السبت 27 نوفمبر 2021 - 1:24 ص

فاز أشرف عادل سليمان بعضوية تحت السن في مجلس إدارة الترسانة والذي جاء بقائمة طارق سعيد.

وكان أشرف سليمان أحد أبطال نادي الترسانة السابقين في لعبة كمال الأجسام كما أنه نجل عادل سليمان لاعب منتخب مصر السابق لكمال الأجسام.

ونجحت قائمة طارق سعيد في الفوز بانتخابات الترسانة..

حيث أسفرت النتائج عن فوز كل من: طارق سعيد (رئيس مجلس الإدارة) راجح وهبة (نائب الرئيس) صلاح عبد الفتاح (أمين صندوق).

وأعضاء المجلس: أحمد الوليد ومحمد طارق السعيد، احمد عبد الستار الخطيب محمد حسن الشاذلي ثروت جميل محمد إمام. 

وعضوية تحت السن: أشرف سليمان محمد أيمن مصطفى خطاب


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