المستشار النمساوي السابق كورتس يرزق بطفله الأول

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن المستشار النمساوي السابق سيباستيان كورتس ميلاد طفله الأول اليوم السبت في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي

وقال كورتس "رزقت أنا وصديقتي سوزانه بأبننا في الساعات الأولى من اليوم. ونحن في غاية السعادة والامتنان".

واستقال المستشار من منصبه في أكتوبر الماضي بعد مزاعم بمخالفات مالية .

واتهم ممثلو الادعاء النمساوي كورتس بدفع اموال لتغطية إعلامية إيجابية باستخدام المال العام.

ونفى كورتس الاتهامات وأصبح زعيم المجموعة البرلمانية لحزب الشعب النمساوي.

وتجمع علاقة بين كورتس وصديقته سوزانه تيير منذ أن كانا في المدرسة. وتعمل تيير في وزارة المالية.