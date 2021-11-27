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أعلنت الطيران المدني بالكويت، وقف الرحلات التجارية المباشرة بين دولة الكويت وكل من جنوب أفريقيا ونامبيا وبوتسوانا وزيمبابوي وموزمبيق وليسوتو واسواتيني وزامبيا وملاوي باستثناء طائرات الشحن، بحسب بيان رسمي للهيئة.