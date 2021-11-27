 متحور أوميكرون.. الكويت توقف رحلات الطيران مع 9 دول أفريقية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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متحور أوميكرون.. الكويت توقف رحلات الطيران مع 9 دول أفريقية

<br/>مطار الكويت

مطار الكويت
وكالات:
نشر في: السبت 27 نوفمبر 2021 - 8:26 م | آخر تحديث: السبت 27 نوفمبر 2021 - 8:28 م

أعلنت الطيران المدني بالكويت، وقف الرحلات التجارية المباشرة بين دولة الكويت وكل من جنوب أفريقيا ونامبيا وبوتسوانا وزيمبابوي وموزمبيق وليسوتو واسواتيني وزامبيا وملاوي باستثناء طائرات الشحن، بحسب بيان رسمي للهيئة.


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