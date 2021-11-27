أصالة: الخيانة بالنسبة لي ليست بين رجل وامرأة

أكدت الفنانة السورية أصالة، أن الخيانة بالنسبة لها ليست خيانة بين رجل وامرأة، لكن هناك خيانة العهد وعدم الوفاء.

وقالت خلال حوارها ببرنامج "حبر سري" مع الإعلامية أسما إبراهيم، على قناة "القاهرة والناس"، مساء الجمعة: "الخيانة أشكال ومش ضروري تكون الخيانة رجل مع ست وفي خيانة العهد وأنا أتعلق بالعهد والوفاء، ودموعي طول الوقت بتنزل ودموعي غزيرة وببكي من جوه قلبي".

وأوضحت أنّ خلافها مع شقيقتها الصغيرة خلاف بسيط، وتابعت: "في خلاف بسيط مع أختي الصغيرة وإن شاء الله يتحل ومشكلتي مع أختي فقط وثلاث أرباع العوائل من أصدقائي فيها خلافات".

وأكملت: "هذه ليست قطيعة ومحدش بيعرف عن أسرار الناس وعوائلهم، ولما الواحد بيكبر بتحصل خلافات والانشغالات بتفرق وانا مستسلمة للفكرة ومؤمنة بالقدر وأسعى أن تكون الدنيا كويسة ولكن انا بني ادم ومش ملاك".

وعن حقيقة رفض أخيها أنس زواجها الأخير من فائق حسن، ردت قائلة: "بالعكس دي إشاعة وهو كان بيدعمني وعلاقتي به علاقة أم بابنه وفى بعض الأحيان علاقتنا تفوق علاقتي بابني".