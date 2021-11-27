معلول عن نهائي القرن: اللقب التاسع كان بداية السيطرة على الأميرة الإفريقية

أكد علي معلول، الظهير الأيسر للنادي الأهلي، أن التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا أمام الزمالك كان بداية السيطرة من جديد على الأميرة الافريقية.

ويمر اليوم 27 نوفمبر 2021 الذكرى الأولى على تتويج النادي الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا التاسع في تاريخه أمام الغريم التقليدي نادي الزمالك.

وكتب معلول في تصريحات عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي انستجرام: «الذكرى السنوية الأولى على أغلى بطولة قارية والأولى لى على المستوى الشخصي، بطولة كانت لها أهمية كبرى بعد غياب نهائيين متتاليين بسبب الإصابة لكن الحمدلله الثالثة ثابتة».

وأضاف: «بطولة لن تنسى من الذاكرة، لنا ولكل عشاق النادي الأهلي الكبير، جمهور كان عنده ثقة كبيرة فى كل المنظومة الأهلاوية للتتويج باللقب، إن شاء الله كانت بداية السيطرة من جديد على الأميرة الافريقية وإن شاء الله المسيرة مكملة».