وفد قبائل المنطقة الشرقية بليبيا يؤكد حرصه على إنجاح مشروع المصالحة الوطنية

أكد وفد من ممثلي قبائل وأعيان ونخب المنطقة الشرقية بليبيا حرصه على ضرورة إنجاح مشروع المصالحة الوطنية ووحدة تراب الوطن، وتوحيد مؤسسات الدولة.

جاء ذلك خلال لقاء الوفد مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، اليوم الأحد بطرابلس، وفقا لوكالة الأنباء الليبية (وال).

وأشاد "المنفي" -خلال اللقاء- بموقف أعيان ليبيا عموماً والمنطقة الشرقية اتجاه القضايا الوطنية في هذا الظرف الاستثنائي لتحقيق المصالحة الوطنية، لتمضي البلاد بجهد جميع أبنائها نحو بناء الدولة، لافتا إلى أنه كان ولا يزال منفتحاً على كل المبادرات التي تستهدف جمع شمل كل الليبيين.