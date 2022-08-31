تضرر أكثر من 33 مليون باكستاني جراء الأمطار والفيضانات

قالت شادية عطا ماري، الوزيرة الاتحادية الباكستانية لمكافحة الفقر والسلامة الاجتماعية، إن أكثر من 33 مليون شخص قد تضرروا بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات المفاجئة في البلاد.

وذكرت وكالة أسوشيتد برس أوف باكستان الباكستانية للأنباء، نقلا عن بيان صادر عن الوزيرة اليوم الأحد، أن تصريحات شادية، التي ترأس أيضا برنامج بنظير لدعم الدخل، جاءت خلال حضورها اجتماع مؤتمر الدولية الاشتراكية السادس والعشرين، الذي عقد في مدريد بإسبانيا.

وأعربت في كلمتها عن تضامنها مع السيدات والأطفال المتضررين جراء الحروب والصراعات على مستوى العالم، وسلطت الضوء على الأثر الكارثي لتغير المناخ في باكستان بالتفصيل.

وقالت إن تغير المناخ تسبب في دمار باكستان هذا الصيف، وأثر على أكثر من 33 مليون شخص، من بينهم 650 ألف امرأة حامل ونحو 4 ملايين طفل.

وأوضحت أن تغير المناخ يمثل تهديدا يتجاوز خيال الإنسان العادي، إذ يعرض مستقبل كوكبنا للخطر.