ماليزيا تسجل 2898 حالة إصابة جديدة بكورونا و4 حالات وفاة

أعلنت ماليزيا، تسجيل 2898 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ما يرفع إجمالي عدد حالات الإصابة في البلاد إلى 4 ملايين و984 ألفا و272 حالة، منذ بدء الجائحة.



وأظهرت بيانات وزارة الصحة، أن من بين حالات الإصابة الجديدة، حالتين قادمتين من الخارج، و2896 حالة إصابة محلية.



وسجلت ماليزيا 4 وفيات جديدة بسبب الفيروس، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة في البلاد إلى 36 ألفا و648 حالة.



وسجلت الوزارة 2789 حالة تعافي أمس السبت، ليرتفع عدد المتعافين من الفيروس والذين خرجوا من المستشفيات إلى 4 ملايين و920 ألفا و616 حالة.