نائب جمهوري بالكونجرس: الجمهوريون سينفقون أموالا أقل لتمويل أوكرانيا



قال النائب الجمهوري في الكونجرس الأمريكي مايك ترنر، اليوم الأحد، إن الكونجرس غير مُلزم بتمرير "مشاريع قوانين الديمقراطيين" ذات الميزانيات المرتفعة والتي تهدف إلى دعم أوكرانيا.



وأكد ترنر -في تصريحات، نقلتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية- أن الأغلبية الجمهورية القادمة في مجلس النواب ستنفق أموالًا أقل بكثير لتمويل حرب أوكرانيا ضد روسيا.



وقال ترنر إنه أبلغ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي شخصيًا إنه سيحصل على دعم من الحزبين في الكونجرس المقبل، لكن في الوقت نفسه أشار إلى أن الجمهوريين سينظرون عن كثب في حجم الإنفاق الأمريكي في هذه الحرب.



وأوضح قائلا: "لسنا بحاجة إلى تمرير 40 مليار دولار، وهذه الفواتير الهائلة من الديمقراطيين، فقط لإرسال 8 مليارات دولار إلى أوكرانيا.. إنه أمر محبط للغاية حتى بالنسبة للأوكرانيين، الذين يسمعون تلك الأرقام الكبيرة في الولايات المتحدة".



جدير بالذكر أن الحزب الجمهوري سيطر على الأغلبية في مجلس النواب خلال انتخابات التجديد النصفي التي جرت في أوائل الشهر الجاري، لكن مازال مجلس الشيوخ تحت سيطرة الديمقراطيين، لذلك سيتعين على كلا الحزبين العمل مع بعضهما البعض لمواصلة تمويل أوكرانيا، التي تستعد لمرحلة جديدة من الحرب خلال أشهر الشتاء.