زعيم حزب العمال البريطاني يستبعد إعادة حرية التنقل مع الاتحاد الأوروبي حال توليه رئاسة الوزراء

استبعد زعيم حزب العمال البريطاني كير ستارمر، اليوم الأحد، إعادة حرية تنقل الأشخاص بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي في حال توليه رئاسة وزراء البلاد.

وقال ستارمر وفقًا لما أوردته صحيفة (الجارديان) البريطانية عبر موقعها الإلكتروني، إن حرية الحركة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي سيكون "خط أحمر" بالنسبة لحزب العمال إذا وصل إلى السلطة، مستبعدا أيضا العودة إلى الحدود المفتوحة مع الدول الأوروبية الأخرى إذا انضم حزب العمال إلى الحكومة البريطانية.

ونفى زعيم حزب العمال البريطاني أيضًا وجود صفقة "على الطراز السويسري" مع الاتحاد الأوروبي، والتي من شأنها أن تسمح بالوصول إلى السوق الموحدة ولكنها تتطلب قواعد هجرة أكثر سخاءً، قائلا: إن "صفقة سويسرية ببساطة لن تجدي نفعا لبريطانيا، سيكون لدينا علاقة تجارية أقوى وسنعمل على تقليل الروتين للأعمال البريطانية - لكن حرية الحركة هي خط أحمر بالنسبة لي"

وأضاف زعيم حزب العمال البريطاني أن "تمزيق صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" سيؤدي إلى سنوات من الجدل في وقت يستوجب التركيز على المستقبل".