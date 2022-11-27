مناوي يلتقي بالقيادات السياسية والعسكرية بحركة جيش تحرير السودان

عقد رئيس حركة تحرير السودان القائد مني أركو مناوي اجتماعا مع القيادات السياسية ومستشاريه وأمناء الأمانات وضباط الحركة من رتبة مقدم فما فوق بحضور القائد العام لقوات الحركة الفريق أول جمعة حقار ونائبه اللواء جابر إسحق، تناول تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد.

وجدد مناوي رفضه لأي اتفاق ثنائي، موضحا أنهم لا يرفضون المبادرات من أجل الرفض وإنما من أجل مبادرة شاملة تستوعب الجميع وتضع أساسا سليما تمنع تكرار الأزمة، داعيا إلى اتفاق شامل بعقل جمعي من أجل خروج البلاد من الأزمة السياسية.

وقدم مناوي للقيادة السياسية والعسكرية للحركة شرحا لكل الخطوات التي تمت منذ اتفاق جوبا والتحالفات التي تمثل الحركة جزءا منها.

وأشار في ذلك إلى تحالف الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية، موضحا أنهم تحالف يضم جميع المكونات وأن الباب ما زال مفتوحا ليستوعب الجميع، محذرا من أي اتفاقيات ثنائية والتلاعب بحقوق شهداء الثورة السودانية.

وأعلن تمسكه باتفاقية جوبا للسلام على الرغم من العقبات التي تواجهه وعدم الجدية في تنفيذه، مشيدا بالنازحين واللاجئين على صبرهم وصمودهم طوال الفترة الماضية، مطالبا من الجيش بالوقوف على مسافة الاستعداد للحوار مع القوى السياسية خلال الفترة المقبلة.

وكشف رئيس حركة تحرير السودان عن تنظيم فعالية ضخمة لحركتة في شهر يناير المقبل للتذكير بشهداء الحركة وعلى رأسهم قائدها العام الراحل عبدالله أبكر.