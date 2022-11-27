وزير الدفاع النرويجي يؤكد أهمية تواجد الحلفاء قبالة سواحل بلاده

أكد وزير الدفاع النرويجي بيورن اريلد جرام أهمية تواجد الحلفاء في المياه قبالة سواحل بلاده.



وفي تصريحات لصحيفة "فرانكفورتر الجماينه تسايتونج" الألمانية الصادرة غدا الاثنين، قال الوزير النرويجي إن هذا التواجد مهم لحماية البنية التحتية الحيوية وسيظل كذلك لفترة طويلة.



وأضاف جرام: "نحن نقدر بشدة هذا الدور من جانب حلفائنا المقربين، فقط يجب أن ندرك أن هذه الحماية ستكون ضرورية لفترة طويلة".



وتابع جرام الذي تنتمي بلاده إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو):" بنيتنا التحتية الحيوية مهمة لأوروبا كلها".



يذكر أن النرويج تعتبر أهم مورد للغاز لألمانيا وغرب أوروبا بعد وقف إمدادات الغاز الروسي القادم عبر خط نورد ستريم1، وهناك في مياه بحر الشمال حول النرويج حوالي 9000 كيلومتر من خطوط الأنابيب الخاصة بالبنية التحتية للنفط والغاز بالإضافة إلى كابلات اتصالات تحت المياه وهي الكابلات التي تربط أوروبا مع أمريكا.



وأعرب جرام عن اعتقاده بأن الوضع الأمني في كل أنحاء أوروبا تغير في الوقت الراهن بشكل جذري سواء على المدى القصير أو المدى الطويل، وقال:" نحن نواجه وضعا أمنيا هو أكثر خطورة مما كان عليه منذ عقود، وبالطبع فإن الوضع في أقصى الشمال يمثل أهمية كبيرة بالنسبة للنرويج".



في الوقت نفسه، قال جرام:" لكننا لا نلحظ تهديدا عسكريا ملموسا ومباشرا بالنسبة للنرويج نفسها".