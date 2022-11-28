صحيفة: القيمة المتراكمة للأسلحة الأمريكية إلى تايوان تقترب من 19 مليار دولار

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية اليوم الأحد أن القيمة المتراكمة لتوريد أسلحة أمريكية إلى تايوان تقترب من 19 مليار دولار، وسط مخاوف من أن الصراع في أوكرانيا قد يؤخر جهود تسليح الجزيرة.

ونقلت اليوم وكالة بلومبرج للأنباء عن الصحيفة القول إن القيمة المتراكمة ارتفعت من أكثر من 14 مليار دولار، في ديسمبر الماضي.

وتشمل القيمة المتراكمة أمرا في ديسمبر عام 2015 للحصول على 208 صواريخ جافلين مضادة للدبابات، وطلب آخر منفصل في الوقت نفسه للحصول على 215 صاروخ ستينجر سطح-جو.

ولم يتم تسليم أي من هذه الصواريخ إلى تايوان، وفقا للصحيفة نقلا عن مصادر في الكونجرس الأمريكى. وتهدف عمليات تسليم الأسلحة الأمريكية إلى تايوان إلى مساعدتها في ردع أي غزو من جانب الصين.

وقالت سابرينا سينج، وهي متحدثة باسم البنتاجون، في بيان للصحيفة: "نستمر في العمل بجد لتزويد تايوان بقدرات بشكل سريع قدر الإمكان، بينما نقوم أيضا بالتأكد من أن أوكرانيا تستطيع الدفاع عن نفسها ضد العدوان الروسي".