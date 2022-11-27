نائب محافظ بنك اليابان يؤكد أهمية مساندة الشركات لجهود مكافحة تغير المناخ

قال نائب محافظ بنك اليابان (البنك المركزي الياباني) ماسايوشي أماميا، إن تغير المناخ قد يكون له تأثير كبير للغاية على الاقتصاد والتضخم والأوضاع المالية على المدى الطويل.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد، عن أماميا قوله في كلمة في مدينة خوبي، بغرب اليابان إن هذا هو السبب في أن دعم جهود القطاع الخاص في مكافحة تغير المناخ سيساعد في دعم الاقتصاد على المدى الطويل.

وتابع أن تغير المناخ يمكن أن يكون له تأثير مهم على أعمال المؤسسات المالية وبالتالي على النظام المالي.

يذكر أن نحو 63 مؤسسة مالية مؤهلة حاليا لعملية تمويل مكافحة تغير المناخ الخاصة ببنك اليابان، وتبلغ القيمة الإجمالية للقروض المقدمة 3.6 تريليون ين.