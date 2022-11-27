مسؤولان أمريكيان: الصين في حاجة إلى لقاحات وليس لإغلاقات لمواجهة كورونا

شكك اثنان من كبار مسؤولي الصحة الأمريكيين من سياسة صفر كوفيد التي تنتهجها الصين، وقالا إن من المستبعد أن تحد من تفشي الفيروس من جانبها، ولا معنى لها، من دون تحسين حملة التطعيم لتعزيز المناعة.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد ، قال أشيش كومار جها، منسق الاستجابة للجائحة بإدارة الرئيس جو بايدن اليوم الأحد في برنامج "هذا الأسبوع" على قناة "أيه بي سي" إنه "سيكون من الصعب للغاية على الصين أن تتمكن من احتواء ذلك عبر استراتيجيتها صفر كوفيد".

وكان جها، وأنتوني فاوتشي، وهو كبير المستشارين الطبيين للرئيس بايدن، يجيبان على أسئلة بشأن الاحتجاجات على القيود المرتبطة بكوفيد، والتي انتشرت في جميع شوارع الصين والجامعات، حيث صب المواطنون غضبهم على المسؤولين المحليين والحزب الشيوعي الحاكم.

وقال جها: "سأوصي بأن يعتمدوا استراتيجية ضمان حصول الجميع على تطعيم لا سيما كبار السن منهم". وقال: "أعتقد أن هذا هو المسار للخروج من هذا الفيروس. سيكون من الصعب للغاية تحمل الإغلاقات وصفر كوفيد".

وانتشرت الشرطة بكثافة في بعض المناطق التي شهدت تجمعات حاشدة في شنغهاي، بعد أن دعا محتجون في أحد الأماكن يوم أمس السبت إلى تنحي الرئيس شي جين بينج، وهو مستوى من السخط على مستوى البلاد، لم يُسمع به منذ توليه السلطة قبل عشر سنوات.