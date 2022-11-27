الاتحاد الأوروبي: 238 ألف حالة وفاة مبكرة بسبب تلوث الهواء

قالت هيئة الرقابة البيئية بالاتحاد الأوروبي، إن تلوث الهواء بالجسيمات الدقيقة أدى إلى 238 ألف حالة وفاة مبكرة في دول الكتلة خلال عام 2020، في ارتفاع طفيف عن العام السابق.

وفي تقرير صدر هذا الأسبوع، تبين أن المعدل الإجمالي لهذا النوع من الوفيات في دول الاتحاد الأوروبي خلال عام 2020، كان أقل بنسبة 45% مما كان عليه في عام 2005، وفق وكالة "سبوتنيك".

وذكرت الوكالة الأوروبية، أنه "إذا تم الحفاظ على معدل الانخفاض هذا، فإن الاتحاد الأوروبي سيصل إلى هدف خطة عمل عدم التلوث قبل عام 2030".

وأفادت وكالة البيئة الأوروبية في تقرير جديد، بأنه عبر التكتل الذي يضم 27 دولة في ذلك العام، أدى التعرض لتركيزات الجسيمات الدقيقة فوق المستوى التوجيهي لمنظمة الصحة العالمية لعام 2021 إلى 238000 حالة وفاة مبكرة.

كان هذا أعلى قليلا من تلك الأرقام المسجلة في عام 2019 في الاتحاد الأوروبي، وعلى الرغم من انخفاض الانبعاثات بسبب قيود الحركة والإغلاق المترتبة على جائحة كورونا.

والجسيمات الدقيقة، أو ما يعرف بـ"بي إم 2.5"، هو مصطلح يشير إلى الجسيمات متناهية الصغر التي تكون عادة منتجا ثانويا لعوادم السيارات أو محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم.

والحجم الصغير لهذه الجسيمات يسمح لها بالسفر بعمق في الجهاز التنفسي، مما يزيد من خطر الإصابة بالتهاب الشعب الهوائية والربو وأمراض الرئة.