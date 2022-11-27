أمين عام منظمة معاهدة الأمن الجماعي: المنظمة غير مستعدة تماما للاستجابة للهجمات الهجينة

قال الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي ستانيسلاف زاس، اليوم الأحد، إن المنظمة، التي تعتبر تكتلا أمنيا بقيادة روسيا في فترة ما بعد الاتحاد السوفيتي، غير مستعدة تماما للاستجابة للهجمات الهجينة.



ونقلت وكالة تاس الروسية عنه قوله في مقابلة تلفزيونية "هل منظمة معاهدة الأمن الجماعي مستعدة لصد مثل هذه الهجمات والهجمات الهجينة؟ أود أن أقول لا.. منظمة معاهدة الأمن الجماعي ليست جاهزة تماما للرد على مثل هذا الهجوم".



يشار إلى أن الهجمات الهجينة هي الهجمات التي تجمع بين الهجمات العسكرية التقليدية والهجمات غير النظامية والهجمات السيبرانية. يمكن تعريفها أيضا بأنها الهجمات التي تستخدم وسائل نووية وبيولوجية وكيميائية والعبوات الناسفة وحرب المعلومات.