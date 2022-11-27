 رئيس الوزراء الماليزي يمهل الوكالات الحكومية أسبوعين لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة - بوابة الشروق
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رئيس الوزراء الماليزي يمهل الوكالات الحكومية أسبوعين لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة

د ب أ
نشر في: الأحد 27 نوفمبر 2022 - 10:35 ص | آخر تحديث: الأحد 27 نوفمبر 2022 - 10:35 ص

أمهل رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم الوكالات الحكومية، أسبوعين من أجل التوصل لاستراتيجيات لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.

وذكرت صحيفة "ذا ستار"، أن إبراهيم قال إن الاستراتيجيات سوف تشمل مقترحا بمنح دعم موجه لاصحاب الدخل الأكثر انخفاضا وتحسين الحوافز الممنوحة للقطاع الخاص.

وأضاف: "هدف تقديم الدعم هو تخفيف عبء المواطنين، خاصة أصحاب الدخل الأكثر انخفاضا.. ولكن بعد اجتماعنا، الدعم يجب أن يكون موجها ( للعائلات ذوي الدخل الأكثر انخفاضا)".

وأوضح خلال ترأسه لاجتماع مجلس العمل الوطني الخاص بشأن تكاليف المعيشة اليوم الأحد، سوف نحسن الخدمات والحوافز الأخرى للشركات لضمان عدم تحميلها أعباء.

وأشار إبراهيم، إلى منح الوكالات المعنية أسبوعين لوضع خطة قبل عرضها على مجلس الوزراء للتصديق عليها.


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