 الاتحاد الأوروبي يقترح ضريبة على السجائر الإلكترونية وزيادة الرسوم الضريبية على السجائر - بوابة الشروق
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الاتحاد الأوروبي يقترح ضريبة على السجائر الإلكترونية وزيادة الرسوم الضريبية على السجائر

د ب أ
نشر في: الأحد 27 نوفمبر 2022 - 10:54 ص | آخر تحديث: الأحد 27 نوفمبر 2022 - 10:54 ص

من المقرر أن يقترح الاتحاد الأوروبي فرض أول ضريبة على مستوى التكتل على السجائر الإلكترونية، وزيادة الرسوم الضريبية المفروضة على السجائر، بحسب ما نقلته صحيفة "فاينانشال تايمز" عن مسودة وثيقة خاصة بالمفوضية الأوروبية.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الأحد، بأن التغييرات المقترحة تشمل رفع الحد الأدنى من الرسوم الضريبية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على السجائر إلى 60. 3 يورو (74. 3 دولار) لكل علبة بها 20 سيجارة، بدلا من 80. 1 يورو، وذلك في إطار التحرك لخفض معدلات التدخين.

وقالت صحيفة "فاينانشال تايمز"، إن الضرائب المفروضة على منتجات التبغ الجديدة، مثل السجائر الإلكترونية والتبغ المُسخّن، ستتماشى مع السجائر.

وسيتم فرض رسوم ضريبية بنسبة 40% على الأقل على منتجات السجائر الالكترونية الأقوى، بينما سيتم فرض رسوم ضريبية نسبتها 20% على السجائر الإلكترونية الأقل في القوة.

وأشارت "فاينانشال تايمز"، إلى أنه يجب موافقة جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على الاقتراح.


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