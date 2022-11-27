أطقم عمال نظافة القطارات في بريطانيا تنظم إضرابا للمطالبة بتحسين الأجور

صوت عمال نظافة القطارات في بريطانيا، اليوم السبت، لصالح تنظيم إضراب بشأن الأجور، مما يهدد بكونه الإضراب الوطني الأضخم على الإطلاق في قطاع القطارات.

وذكرت نقابة عمال السكك الحديدية والنقل البحرى والبرى في بريطانيا أن أكثر من ألف من أعضائها من الذين يعملون لدى العديد من المقاولين بالقطاع الخاص، يدعمون الإضراب، وفقا لوكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وتطالب النقابة بمعدل أجر قدره 15 جنيها إسترلينيا (14ر18 دولارا) للساعة، وأجر عن الإجازة المرضية، وعطلات مناسبة، ومعاشات تقاعدية جيدة من المقاولين.

وسيقرر المدير التنفيذي للنقابة الأسبوع المقبل، الأيام تحديدا التي سيتم فيها الإضراب.