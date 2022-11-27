شددت مدينة شنجن الصينية، القيود المرتبطة بفيروس كوفيد-19 بالأماكن العامة، في ظل استمرار ارتفاع أعداد الإصابات في المدينة الواقعة جنوبي البلاد.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، أن لجنة الصحة المحلية قالت في بيان، اليوم الأحد، إن المدينة، التي تعد مركزا تكنولوجيا، أصدرت أوامر للمطاعم بالحد من طاقتها الاستيعابية من الزبائن إلى 50% على أقصى تقدير.

كما ستخضع أماكن الترفية، بما فيها دور السينما والمكتبات العامة والمعارض الفنية إلى هذا الحد الأقصى، وستطلب من روادها إظهار نتيجة اختبار "بي سي آر" سلبية أجري خلال 24 ساعة.

وأضاف البيان أن المسافرين إلى مدينة شنجن سيُمنعون من دخول هذه الأماكن لمدة ثلاثة أيام بعد وصولهم.

وسجلت المدينة 83 إصابة بفيروس كوفيد-19، اليوم، ارتفاعا من 51 إصابة أمس.

في غضون ذلك، واصل الإحصاء اليومي للإصابات الجديدة على مستوى البلاد تجاوز الرقم القياسي البالغ 28 ألفا و973 إصابة المسجل في أبريل الماضي، عندما تم إغلاق مدينة شنغهاي لاحتواء تفشي المرض المتزايد.

يأتي الارتفاع المفاجئ في حالات الإصابة في وقت حاسم بالنسبة للصين، مع توجه كبار القادة لنهج أكثر استهدافا لاحتواء فيروس كوفيد الذي يثير الارتباك في البلاد.

وبعد تخفيف القيود المتعلقة بالاختبار والحركة، تماشيا مع دليل جديد للفيروس مكون من 20 بندا أصدرته بكين، يفرض المسؤولون في بعض الأماكن أوامر بإجراء اختبارات جماعية وعمليات إغلاق مجددا، إذ يسعون جاهدين لتحقيق الهدف الأسمى المتمثل في منع انتشار الوباء.