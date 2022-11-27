الكرملين: روسيا لا تأخذ قرار البرلمان الأوروبي بتصنيفها راعية للإرهاب على محمل الجد

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، إن روسيا لا تأخذ قرار البرلمان الأوروبي بشأن تصنيفها "دولة راعية للإرهاب" على محمل الجد.

وأضاف بيسكوف -في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية اليوم الأحد- أن "البرلمان الأوروبي مؤسسة تبني عملها على أساس الأهواء وتتبنى نهجًا عاطفيًا وليس سرًا بالتأكيد أن البرلمان الأوروبي لا يكنّ لنا الكثير من الود خلال السنوات الأخيرة، وبالمقابل لا رغبة لدينا في أن نأخذ ما يجري هناك بعين الاعتبار أو على محمل الجد".

وتابع بيسكوف أن "قرار البرلمان الأوروبي يأتي نتيجة لزيادة مشاعر الكراهية تجاه روسيا عن الحد الطبيعي"، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن "القرار ليست له طبيعة قانونية ملزمة".

كان البرلمان الأوروبي قد تبنى، يوم الأربعاء الماضي، قرارًا غير ملزم يصنف روسيا باعتبارها "دولة راعية للإرهاب" بسبب العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، داعيًا الاتحاد الأوروبي إلى "زيادة العزلة المفروضة على روسيا دوليًا، ووفقًا لنتيجة التصويت في جلسته العامة التي عقدت في ستراسبورج شرقي فرنسا، فقد تم تبني القرار غير الملزم بأغلبية 494 صوتًا مقابل 58 رفضوا القرار، في حين امتنع 44 عضوًا عن التصويت.