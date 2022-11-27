البحرين والأمم المتحدة تبحثان التعاون والتنسيق المشترك



بحث وزير خارجية البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، اليوم الأحد، في المنامة مع المنسق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة لدى البحرين خالد عبدالسلام المقود، مجالات التعاون والتنسيق المشترك بين البحرين ومكتب الأمم المتحدة وأجهزته المختلفة وما تشهده من تطورٍ وتنامٍ مستمر على كافة المستويات.



وذكرت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) أن اللقاء تناول استعراض سبل تعزيز أوجه التعاون الثنائي والتنسيق الدائم بين الجانبين بما يخدم المصالح المُتبادلة، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات والقضايا محل الاهتمام المشترك.