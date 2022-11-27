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مصر
وزارة الخارجية تضيء مبناها احتفالا بيوم المتوسط
وزير التنمية المحلية يناقش مع نائب وزير الاتصالات جهود التطوير الرقمي
وزير الزراعة: الإفراج عن 120 ألف طن ذرة وفول الصويا بـ62 مليون دولار
أمين فتوى: مشاهدة ولعب كرة القدم ليس حراما.. تساعدنا في التعرف على ثقافات أخرى
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نائب جمهوري بالكونجرس: الجمهوريون سينفقون أموالا أقل لتمويل أوكرانيا
إيطاليا: إعلان حالة الطوارئ على جزيرة إيسكيا بعد انهيار أرضي مدمر
وكالة الفضاء الأوروبية تعتمد ميزانية قياسية في خضم التنافس الأمريكي الصيني
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مونديال 2022.. صدمة لمنتخب المكسيك قبل مواجهة السعودية
مونديال 2022.. نجم ويلز يدافع عن بيل ورامسي بعد انتقاد دورهما مع المنتخب
مونديال 2022 .. الخسارة من المغرب تفجر اعمال العنف في بلجيكا
رأي
فن
طبيب أنغام يكشف آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة: تعود لجمهورها قريبا
مونديال 2022.. محمد شاهين يهنئ المغرب بالفوز على بلجيكا: مباراة عالمية مبروك لكل العرب
مونديال 2022.. فيفي عبده تهنئ المغرب بالفوز على بلجيكا: رفعتوا راسنا وراس كل العرب
مونديال 2022.. أحمد العوضي يهنئ المنتخب المغربي بالفوز على بلجيكا: أسود الأطلس
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قروض وتمويل الرحلات وتذاكر الطيران.. البنوك الوطنية تقدم عروضا للمصريين بالخارج
وزير الاتصالات يفتتح فعاليات النسخة الأولى من معرض ومؤتمر تكنولوجيا التصنيع ManuTech
نائبة وزير السياحة: نستهدف تقديم خدمات صحية وسياحية للزائرين بمنتج جديد
حوادث وقضايا
النيابة العامة تحقق في وفاة الفتاة علياء بإيتاي البارود
خلافات سابقة وتحرش.. النيابة توضح أقوال أسرة الفتاة علياء المتوفية بإيتاي البارود
مصرع شاب نتيجة تعاطيه جرعة مخدرات زائدة بالطالبية
القبض على متهم ب