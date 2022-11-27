وفاة شخص ثان إثر هجوم وقع بمحطة حافلات في القدس الأسبوع الماضي

توفي شخص ثان، اليوم السبت، جراء التفجير الذي وقع الأربعاء الماضى في محطة للحافلات في منطقة القدس، متأثرا بإصابته، وفقا لمتحدث باسم المستشفى.

ونشر القائم بأعمال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، تغريدة عبر تويتر أعرب فيها عن تعاطفه مع عائلة المتوفي، قائلا إن الفرق الطبية عملت على علاج المريض حتى اللحظة الأخيرة.

وأصيب المتوفي يوم الأربعاء عندما تم تفجير قنابل في محطتي حافلات في منطقة القدس الكبرى. وتوفي أحد المتوفيين، 16 عاما، في ذلك اليوم. وأصيب 18 آخرون بجروح.

ولا يزال من غير الواضح من زرع القنابل ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عنها. وتقول الشرطة إن التحقيقات جارية. وتم تعزيز الوجود الأمني في المدينة بشكل ملحوظ اليوم السبت.