 ليتوانيا: إقبال كبير على مشاهدة نسخة وثيقة الاستقلال المعارة من ألمانيا - بوابة الشروق
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ليتوانيا: إقبال كبير على مشاهدة نسخة وثيقة الاستقلال المعارة من ألمانيا

د أ ب
نشر في: الأحد 27 نوفمبر 2022 - 11:30 م | آخر تحديث: الأحد 27 نوفمبر 2022 - 11:30 م

شهدت مخطوطة تاريخية معارة من ألمانيا اهتماما كبيرا من الجمهور في آخر يوم عرض لها في ليتوانيا.

واصطف العديد من الأشخاص في طابور في مدينة كاوناس، ثاني أكبر مدينة في الجمهورية السوفيتية السابقة، اليوم الأحد، ليلقوا نظرة على النسخة الأصلية من إعلان الاستقلال الصادر عام 1918.

وكانت ألمانيا أعارت ليتوانيا هذه النسخة التي تم اكتشافها في أرشيف ألماني لمدة خمسة أعوام بمناسبة حلول الذكرى المئة لتأسيس الدولة في ليتوانيا، بموجب اتفاقية تم توقيعها في أكتوبر 2017.

وكان البروفيسور الليتواني ليوداس مازيليس اكتشف الوثيقة المكتوبة بخط اليد، والتي تعد ذات قيمة كبيرة لليتوانيا، داخل أرشيف تابع للخارجية الألمانية في ربيع عام 2017.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، قال مازيليس عن المخطوطة إنها ذات أهمية رمزية كبيرة لشعبنا وتشكل في الوقت نفسه الأساس للإطار الدستوري الشامل لليتوانيا حتى اليوم.

وجاءت تصريحات مازيليس بعد محاضرة ألقاها في القصر الرئاسي التاريخي في كاوناس حيث يجري عرض الوثيقة منذ الربيع.

كانت هذه الدار شهدت التوقيع على الوثيقة الأصلية في السادس عشر من فبراير 1918، وقد ظلت الوثيقة التي أعلنت استقلال ليتوانيا، مختفية حتى الآن.

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