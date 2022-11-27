مقتل 5 مع والبحث عن مفقودين عقب عاصفة ضربت جزيرة إسكيا الإيطالية

ارتفعت حصيلة ضحايا العاصفة التي ضربت جزيرة إسكيا الإيطالية قبالة مدينة نابولي، خلال نهاية الأسبوع، إلى خمسة أشخاص، حسب السلطات اليوم الأحد.

وقالت السلطات إنها عثرت على جثتين جديدتين دون تقديم مزيد من التفاصيل، وجاء هذا الإعلان بعد ساعات من عثور رجال الانقاذ على جثث امرأتين وطفلة يتراوح عمرها بين 5 و6 أعوام، جرفتهن المياه الناجمة عن الأمطار الغزيرة والرياح القوية على الجزيرة.

وكانت العاصفة قد ضربت الجزيرة، التي تقع على بعد 15 كيلو مترا من البر الرئيسي، في وقت مبكر من أمس السبت، وتسببت في ضرر بالغ، خاصة في بلدتي كاساميتشولا ولاكو أمينو الساحليتين.

وواصل رجال الإنقاذ عمليات البحث عن تسعة أشخاص مفقودين حتى مساء اليوم الأحد، ويقوم غواصون بتفقد السيارات التي جرفتها المياه إلى البحر بحثا عن أي جثث.

وفي روما، أقام البابا فرنسيس بابا الفاتيكان صلوات من أجل سكان الجزيرة الذين يبلغ عددهم 60 ألف شخص، والتي تعد مقصدا سياحيا شهيرا.